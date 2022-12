Lo Stato rischiava di perdere il controllo L' allarme di Bellucci sul Reddito

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La riforma deldi cittadinanza fa discutere politica e società civile. Sul tema interviene anche Maria Teresa, viceministra al lavoro e al Welfare, che è stata intervistata da "Avvenire". Dal prossimo primo agosto ildi cittadinanza potrebbe venir tolto a 800mila persone e il viceministro al Lavoro spiega che «la legge di Bilancio interviene per andare a regolare uno strumento sul quale lodiil, come testimoniato dalle circa 240mila domande respinte, grazie all'introduzione dei controlli ex ante, per mancanza della residenza nel nostro Paese oppure per false od omesse dichiarazioni sullolavorativo dei componenti del nucleo familiare, a cui si sommano altre 50mila che sono state sospese ...