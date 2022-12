Live Napoli-Lille 0-1 | segna Diakité | Kvaratskhelia spreca due occasioni d' oro

Tutto Napoli

- Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per ildi Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il Villarreal e dopo i due test vinti nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace , ospita invece ...Diretta- Lilla: cronaca33' - Destro da fuori area di Cabella che termina a lato. 32' - Osimhen si accende e prova un tiro da posizione defilata che termina di poco a lato, colpendo l'... LIVE - Napoli-Lille 0-1 (18' Diakité): primo tempo in corso 34' - Ripartenza veloce dei francesi con Zhegrova che appoggia per Cabella: destro dal limite di poco fuori. Meret era comunque sulle traiettoria. 32' - Indecisione tra i due difensori del Lille, ne a ...Altra amichevole per il Napoli, che affronta il Lille: il live della partita, le formazioni a dove vederla in tv e streaming.