Le disfatte militari non impediscono a Putin di continuare la guerra

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La fine dell’anno è sempre un’occasione per considerare gli errori commessi nei dodici mesi passati e le occasioni celate dai dodici successivi. La leadership russa avrà sicuramente tantissimo da riflettere sul primo punto: non capita ogni anno di spingere il globo sull’orlo di unamondiale, di devastare un Paese considerato fratello e soprattutto di fallire in maniera così spettacolare in un’invasione-lampo da trasformarla in una lungad’attrito. È invece evidente che il Cremlino e il comandante della cosiddetta “operazione speciale”, Sergei Surovikin, stiano già considerando da un pezzo come utilizzare le risorse che le autorità civili emetteranno a disposizione. Al di là delle notizie quotidiane provenienti dal fronte e le speculazioni su prossime offensive e controffensive, ci sono infatti una serie di ...