La sinistra vuole una Commissione d’inchiesta parlamentare sui casi Orlandi | Gregori e Simonetta Cesaroni

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In Vaticano la verità la conoscono e unapuò contribuire a fare chiarezza su, rimasti senza risposte e senza un colpevole, per rispondere alla sete di verità e giustizia delle famiglie delle vittime e dell’opinione pubblica. E’ il leitmotiv degli interventi che hanno caratterizzato la presentazione della proposta per costituire unasuiEmanuela, Mirellae sull’uccisione di. L’iniziativa di Pd, Azione e Movimento Cinquestelle, non intende però porsi come azione politica di parte e conta su nuovi contributi, oltre l’opposizione governativa. Non a caso Carlo Calenda ha ...