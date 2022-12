(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ci auguriamo che nessun tifoso del, sfiduciato per la pessima provaa squadra, abbia deciso di andarsene dallo stadio a inizio secondo tempo: "Questi perdono 4 - 0 in casa, ma dove ...

La Gazzetta dello Sport

Ennesima dimostrazione che a Tortona si vuole fare la storia: non credo esistano precedenti di unasimile nella storia". È una mezza verità: ce n'è uno in Francia, ma siamo su altri livelli. ..."Bagnaia sembrava spacciato ma ha fatto unaincredibile " osserva il numero uno della Fmi ... "La sosteniblità è data dall'impiego'elettrico, che vedo più problematico in ambito ... La rimonta dell’anno in D: sotto 0-4 al 60', il Derthona vince 5-4 con gol di un figlio d'arte Sono nove su nove i successi conquistati finora dalla squadra rossazzurra al Massimino, dove oggi pomeriggio la formazione etnea ha vinto 2-1 il derby contro il Trapani al termine di un match sofferto ...I granata sbloccano con un eurogol di Sbrissa, nella ripresa la rimonta firmata Squillace, Bonfiglio, Calafiore e Maesano ribaltano il match. Termina 4-1 in favore del Città di Sant'Agata, ai danni ...