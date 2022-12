La ricetta digitale resta per un anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Arrivera' con il decreto Milleproroghe la proroga di 12 mesi della possibilita' di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'...

Questo libererebbe i dottori da superflui carichi burocratici, il ritorno allacartacea avrebbe causato lunghe attese negli studi medici. 21 dicembre 2022... il governo Meloni non sembra intenzionato a mantenere la possibilità di interazionetra i medici e i pazienti , eliminando laelettronica. Dopo il tentativo di ridurre i pagamenti ...Lo dice l'avvocato Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni ed esperto in materia di conservazione e tutela dei dati ...