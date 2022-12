Ita Airways | il governo prova a chiudere con Lufthansa Varato decreto per velocizzare la cessione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Cerchiamo un partner industriale per farla funzionare”, ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso del Cdm a proposito del dossier della vendita di Ita. Con questa speranza il Consiglio dei ministri ha quindi apto unperle procedure. Sono confermati i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e contestualmente viene meno il vincolo per il Tesoro a non cedere la maggioranza. Al momento la compagnia è al 100% in mano al ministero dell’Economia. Assume importanza rilevante, ai fini della vendita- si spiega in ambienti di– il piano industriale del candidato acquirente della compagnia aerea. Tra le ipotesi ci sarebbe anche un aumento di capitale riservato al futuro partner industriale di Ita che ...

Leggi anche: via libera al piano assunzioni per 1.200 persone La compagnia aerea di bandiera dell'Italia ha dato via libera al piano che comporta l'ingresso nella società, già nei ...Accelerano le manovre per la privatizzazione di. Si è parlato anche della compagnia aerea italiana nel corso del Consiglio dei ministri di quest'oggi presieduto da Matteo Salvini a causa di una indisposizione di Giorgia Meloni. Il ...Lufthansa è pronta ad affondare il colpo per acquistare la maggioranza di ITA Airways, ma deve prima fare i conti con una grana che gli si potrebbe presentare davanti una volta completata… Leggi ...Via libera al Dpc che velocizza la cessione. Il ministro Giorgetti: "Cerchiamo un partner industriale". L'ad Lazzerini: "Stiamo lavorando molto con Lufthansa. Per la prima volta negli ultimi venti ann ...