Inter | ora è dentro o fuori | Marotta costretto all’ennesimo sacrificio?

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In casasi valuta il futuro. Oltre al lavoro di Inzaghi la società valuta le prossime mosse decisive di calciomercato. L’di Simone Inzaghi sta lavorando duramente in vista della ripresa del campionato. La squadra nerazzurra affronterà il 4 Gennaio il Napoli in uno scontro già decisivo in chiave scudetto ed i nerazzurri non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.