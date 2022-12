Il tetto al prezzo del gas è «un’illusione politica»

Adnkronos

Valeria Manieri (Radio Radicale) e Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica. Puntata di "Neureka -aldel gas e politica Bce. Ecco che succede in Europa." di martedì 20 dicembre 2022 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (giornalista, ...In particolare per un pacchetto dimedio (circa 5 euro) l'aumento previsto inizialmente di ... Salta ilsui pagamenti digitali: è soppresso il limite di 60 euro entro il quale gli esercenti ... Tetto Ue a prezzo gas, Russia: "Inaccettabile, reagiremo" L'accordo raggiunto dall'Ue sul tetto al prezzo del gas è oggetto di ampie e severe critiche in Germania. "I limiti di prezzo non ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...