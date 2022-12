Gas | a Ttf Amsterdam prezzo crolla a 98 euro Mwh**

Teleborsa

Il future di Gennaio sul, sul mercatodi Amsterdam, ha bucato la soglia dei 100 euro , posizionandosi questa mattina a 99,5 euro per mwh, in ribasso del 5,85% rispetto alla viglia, i tratta ...In teoria, l'accordo si sarebbe dovuto applicare all'hub di scambio delolandese 'Title Transfer Facility' (), ma i suoi termini suggeriscono che potrebbe essere esteso anche ad altri hub di ... Analisi Tecnica: Future Natural Gas TTF del 20/12/2022, ore 15:50 Il prezzo del gas nel future con consegna a gennaio è sceso sotto i 100 euro al Megawattora in avvio di seduta con un calo superiore al 6%, per poi ondeggiare attorno a questa ...(Teleborsa) - Il gas continua a raffreddarsi sui mercati internazionali, confermando che la strategia europea del "price cap" funziona e che, salvo nuovi shock dal lato dell'offerta, la speculazione..