Al via il bando per il Servizio Civile Universale con le Acli di Arezzo - Cronaca - lanazione.it

Regione Puglia

Il 2023 vedrà l'associazione promuovere due progetti per quattro civilisti tra i diciotto e i ventinove ...Palazzo Doro Altan,Vittorio Veneto, base d asta 1.856.000,00 euro La squadra con i sindaci e il notariato All'evento di oggi, quando saranno resi notid'asta e disciplinare di gara, ... Al via le iscrizioni al Bando Operatori Volontari SCU 2022/2023 ... ROVIGO - La riqualificazione del centro passa dal recupero degli spazi, sia pubblici che privati. Spazi, e in città ce ne sono molti, che per motivi diversi rappresentano dei vuoti: veri ...SAN BENIGNO - San Benigno porta a casa 300mila euro. Una somma importante che dalla Regione Piemonte finisce nelle casse del Comune grazie ai Distretti Urbani ...