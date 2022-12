Aehra - Ecco gli interni | e il monitor da fermi può diventare un home theatre

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo aver presentato il primo modello a marchio, dal nome omonimo, la Casa ha svelato anche glidella vettura, decisamente spettacolari. L'abitacolo è spazioso, grazie al passo di tre metri e al pavimento piatto frutto dell'architettura nativa elettrica, lussuoso e caratterizzato da un'interfaccia di grande effetto. Schermo a geometria variabile. La Casa non è entrata nel dettaglio delle misure e dei fornitori, ma le foto parlano da sole: l'esclusivo schermo panoramico HMI (Human machine interface, sul quale il brand ha depositato un brevetto) è di quelli imponenti, con una particolarità. Quando si è in modalità guida, ilsi trova in posizione "bassa" e in formato ridotto, di consultazione delle informazioni, che consente la piena visibilità sulla strada. Alle due estermità sono visualizzate le immagini in alta ...