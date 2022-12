WWE | Un altro ex NXT è tornato a Raw | The Miz ringrazia e torna ricco

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 20 dicembre 2022) Da qualche mese va ormai avanti il feud tra The Miz e Dexter Lumis. Inizialmente il tenebroso ex NXT era stato “assoldato” dall’A-Lister per fare finta di attaccarlo per aumentare il sostegno dei fan nei suoi confronti, poi The Miz ha smesso di pagare e Lumis è passato all’azione vera, fino ad un match dove ha ottenuto un contratto ufficiale e anche tutti gli arretrati. The Miz disperato e in bancarotta, ha ottenuto un ladder match con in palio parte del denaro dato a Dexter Lumis, match andato in scena nella puntata di stanotte a Raw con la presenza di Johnny Gargano e un’apparizione inaspettata. Un grande pupillo di Triple H Match divertente quello tra Lumis e The Miz, caratterizzato da momenti divertenti e anche un discreto lottato. Lumis ha controllato il match per larghi tratti, The Miz ha provato a reagire seppellendolo fuori ring sotto una montagna di sedie e una ...