Udinese | Carnevale | “Con Molina e De Paul | Mondiale che sento anche mio”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “È una grande soddisfazione aver portato Deall’, sono stati due grandi acquisti. L’ho sentitaun po’ mia questa coppa. Potevanoessere quattro i campioni del mondo perché includereiPerez e Pereyra, che hanno fatto comunque le qualificazioni. Peccato poi non siano stati convocati per la fase finale”. Così Andrea, responsabile dello scouting dell’, intervenuto aTonight suTv. “Abbiamo lavorato molto bene con loro: nel giro di due, tre anni sono cresciuti molto e oggi sono campioni del mondo – prosegue–. Complimenti all’Argentina e a loro. Mi è dispiaciuto vedere Dea un certo punto piangere, a ...

