Trump deferito per insurrezione e frode per l' assalto a Capitol hill ' Accuse false'

- Con una mossa senza precedenti nella storia americana la Commissione parlamentare haal Ministero della giustizia per aver aiutato l'insurrezione a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, ostruito la certificazione della vittoria di Biden e cospirato per frodare gli ...Il rinvio a giudizio diora passa al Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminare o meno l'ex presidente. Non è obbligato a seguire la raccomandazione della commissione.ha ... Assalto a Capitol Hill, Trump deferito per insurrezione e frode Con una mossa senza precedenti nella storia americana la Commissione parlamentare ha deferito Trump al Ministero della giustizia per aver aiutato l'insurrezione a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021, ...La commissione alla Camera USA che sta indagando sull’assalto a Capitol Hill ha affermato cheTrump deve essere incriminato.