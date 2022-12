Mutuo | si può passare da tasso variabile a fisso Ecco come

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 dicembre 2022) A seguito del nuovo incremento dei tassi d’interesse deciso nei giorni scorsi dalla BCE, la rata mensile delper la casa potrebbe aumentare, nei prossimi mesi, di quasi 35 euro, con un aggravio complessivo di circa 180 euro rispetto a inizio anno (+39%). Perché aumentano i tassi sui mutui L’aumento dei tassi variabili è legato alle scelte della Banca Centrale Europea. Per frenare l’inflazione, che oggi viaggia intorno al 12% (mentre dovrebbe inserirsi tra il 2 e il 3%) è costretta ad aumentare i tassi dei mutui. Non potendo incrementare quelli fissi, in quanto fissi, l’azione si ripercuote sull’Euribor, il parametro che definisce per l’appunto il. Da qui si delinea uno scenario non propriamente roseo. Se la BCE,si ipotizza, manterrà il programma che prevede aumenti graduali dei tassi, ...