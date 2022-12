Manovra | caos in Commissione | Governo verso il voto di fiducia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Laeconomico-finanziaria per la Legge di Bilancio dello Stato vaildi. Dopo 11 ore la seduta dellaalla Camera è terminata all’alba senza l’approvazione di alcun emendamento. Adesso è corsa contro il tempo altrimenti c’è il serio rischio che ildebba ricorrere all’esercizio provvisorio di bilancio. La premier Giorgia Meloni prova a rassicurare: “Ce la faremo“. La premier Giorgia Meloni. Foto Ansa/Fabio FrustaciNelle ultime ore i lavori sullasono rimasti sospesi per le trattative fra ile i gruppi, di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti dei relatori, spiegano fonti parlamentari, ancora non sono stati depositati. Il presidente dellaBilancio della Camera, ...

Le opposizioni denunciano 'ilsulla' e Pd, Verdi - Sinistra e centristi domenica sera hanno addirittura abbandonato i lavori della Commissione Bilancio prima che arrivasse il ministro Giorgetti. L'ineffabile ...Alta tensione sulla. Dopo la presentazione del maxi - emendamento del governo, si preannunciano tempi lunghi per il varo della legge di Bilancio - la prima del governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni - ... Manovra 2023, stallo in Commissione. Opposizione sulle barricate: "Governo nel caos" Avanti, retromarcia. La Manovra 2023, ancora in attesa di approvazione da parte del Parlamento (con gli emendamenti rimasti impantanati in Commissione), è l’esatto emblema di un principio storico e po ...Le opposizioni denunciano «il caos sulla manovra» e Pd, Verdi-Sinistra e centristi domenica sera hanno addirittura abbandonato i lavori ...