Inter | Inzaghi ci crede | “Nulla è perduto | vogliamo fare del nostro meglio”

fcinter1908

Discorso opposto per Romelu Lukaku: "Ama l', l'abbiamo capito trascorrendo con lui giorni interi. E' alle prese con questo fastidio muscolare, credo si sia ristabilito in pieno. Deve ritrovare ...L'si sta guardando intorno per capire come potersi rinforzare nelle prossime sessioni di ...a giugno sono tanti i cambi che potrebbero essere apportati alla rosa a disposizione di Simone. ... Sky – Inter, novità con il Napoli Inzaghi sta lavorando a un progetto tattico L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della cena di Natale del club nerazzurro: "Si è appena conclusa una pagina bellissima del calcio a dimostrazione di come sia un ...L'Inter si è riunita in zona Bovisa per i consueti auguri di Natale e la tradizionale cena che anticipa la festività. Presente anche l'allenatore, Simone Inzaghi, che dal palco ha rivolto il suo messa ...