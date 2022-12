Il “regalo” della Bce

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) di Giuseppe Coco Mercoledì scorso la Bce ha rialzato i tassi principali che controlla dello 0,5%, portando il tasso di rifinanziamento principale presso la stessa Bce al 2,5%. Le conseguenze non si sono fatte aspettare. Essendo in parte inattesa, la mossa ha prodotto un calo nei mercati azionari di tutta Europa, un aumento dei tassi sui titoli pubblici, ma anche un allargamento dello spread per i paesi più fragili, il nostro in testa. Anche le reazioni politiche non si sono fatte attendere, si parla di sgradito ‘’ agli italiani eprevalenza politica dell’ala dei ‘falchi’ nel ConsiglioBce. Poco e male si discute invece di quanto sia opportuna, o addirittura obbligata, questa decisione. Per gli economisti cresciuti (scientificamente) come me negli anni 80, ma anche per molti non economisti che hanno vissuto in maniera ...