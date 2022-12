F1 | la Ferrari nel 2023 avrà 30 cavalli in più di potenza | decisivi gli interventi sull’affidabilità

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Laè nulla senza controllo: così recitava un noto spot pubblicitario dedicato a un marchio che in F1 è ben presente. A proposito di brand storici, lain queste settimane è finita ancor di più del solito al centro dell'attenzione per le decisioni prese a livello gestionale. Il Team Principal Mattia Binotto ha rassegnato le dimissioni e al suo posto è stato ingaggiato Frédéric Vasseur, ex capo dell'Alfa Romeo Sauber, cheil compito non semplice di guidare una squadra a caccia del titolo mondiale che manca dal 2007, se si parla di piloti, e dal 2008 nei costruttori. Nel 2022 la Rossa aveva iniziato molto bene la stagione, ma poi si è un po' persa. Tra i motivi principali di questa resa in calando vi è l'affidabilità. Le rotture che ci sono state, soprattutto nella prima parte del campionato, hanno poi costretto i ...