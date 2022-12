El Shaarawy | ' Mourinho pensa solo alla Roma Andrà via? No | resterà'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ma cosa prevede davvero il futuro dello Special One? Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ...

Corriere dello Sport

'È ovvio che tutti noi speriamo cheresti qui, con la Roma, ancora a lungo'. A parlare è Stephan El, alla fine della partita vinta ieri contro il Casa Pia proprio con un suo gol, che ha permesso ai giallorossi di ...Stephan Elha parlato dal ritiro della Roma in Algarve, rispondendo anche alle domande sul possibile futuro di Josésulla panchina del Portogallo: 'Con lui non abbiamo mai parlato di questa ... El Shaarawy: "Mourinho ct del Portogallo Ecco tutta la verità" “È ovvio che tutti noi speriamo che Mourinho resti qui, con la Roma, ancora a lungo”. A parlare è Stephan El Shaarawy, alla fine della partita vinta ieri contro il Casa Pia proprio con un suo gol, che ...Stephan El Shaarawy ha parlato dal ritiro della Roma in Algarve, rispondendo anche alle domande sul possibile futuro di José Mourinho sulla panchina del Portogallo.