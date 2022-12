E se tira Sinisa e se tira Sinisa… è gol!

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ha unito. Nel rimpianto, nell’ammirazione, nel dolore e nel rispetto. E ha diviso. Nelle idee, nella durezza e negli stadi. Tutti da giorni parlano di lui. I suoi tifosi, gli avversari e chi il calcio nemmeno lo segue. Cantanti, attori e politici. Ognuno ha un ricordo e in molti hanno lacrime. Per tutti c’è commozione. E’ andato oltre il tempo, oltre le barriere geografiche. Si è imposto con la sua personalità, il suo essere diretto, leale e onesto. Talmente onesto, da non fare segreto della sua fede calcistica pur mentre allenava altre squadre. Talmente rispettoso da essere rispettato. Trasversalmente. Anche nel momento dell’ultimo ciao. Salutato da un coro che non conosce più rivalità. Un canto che riempiva l’Olimpico e che ora risuonerà in Cielo. Siniša Mihajlovi? è morto il 16 dicembre scorso, all”età di 53 anni, dopo una lunga battaglia con la leucemia. E se ...

