Borussia Dormtund | buone notizie per Haller | potrebbe tornare ad allenarsi già a gennaio

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022)ro esserciin casaDortmund. Secondo quanto riporta la Bild infatti, l’attaccante 28 enne Sebastien, il prossimoriprendere ad alenarsi. Questo però, dopo essersi sottoposto alla seconda operazione prevista per il tumore al testicolo che gli è stato diagnosticato nel corso dell’ultima estate. Da parte del club non ci saranno pressioni ed infatti, non è stata fissata alcuna data di rientro per il centravanti. SportFace.