Via la norma sui Pos | limite di 7 mesi per il reddito di cittadinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) : ecco le modifiche alla manovra – Le pensioni minime nel 2023 vengono portate a 600 euro per gli over 75: ecco tutte le delle modifiche apportate alla manovra – Viene soppressa lache modifica la disciplina sanzionatoria sull’uso del Pos, ildiè riconosciuto nelmassimo di 7 mensilità anziché 8 e le pensioni minime vengono innalzate a 600 euro per gli ultra 75enni, limitatamente all’anno 2023. Sono queste le modifiche più eclatanti alla Manovra che sono state presentate in commissione bilancio dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (nella foto). Ma nel pacchetto di modifiche presentate da Giorgetti ci sono anche altre modifiche, che riguardano ad esempio i congedi parentali. TUTTE LE MODIFICHE ALLA MANOVRA Dal mutuo alle pensioni, passando per i congedi parentali, ecco le ...

