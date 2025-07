Alberto Trentini da otto mesi in cella in Venezuela la mamma | Meloni tace e il silenzio è insostenibile

Una ricorrenza che pesa. Oggi, 15 luglio, sono otto mesi che il cooperante italiano Alberto Trentini è detenuto in Venezuela. Su di lui pende la pesante accusa di terrorismo. La mamma torna a chiedere aiuto e parla di "silenzio insostenibile" da parte delle istituzioni dopo che, nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Today.it

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dà risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Daniela Ruggi, scomparsa da sette mesi: il fratello Alberto è indagato per maltrattamenti - La Procura procede d’ufficio. Lui si difende: “Mai avuto comportamenti aggressivi nei confronti di mia madre e delle mie sorelle”

Venezuela, Alberto Trentini sente la famiglia per la prima volta in sei mesi - (Adnkronos) – Alberto Trentini ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in un breve colloquio telefonico, il primo da quando si erano perse le sue tracce.

Alberto Trentini, imprigionare la cooperazione Il cooperante italiano in carcere in Venezuela da otto mesi “sta bene”, dice un detenuto svizzero appena rilasciato. L’appello della madre ai media: “Non stancatevi di parlarne”. #ISPIDailyFocus -> https://ispionline Vai su X

Alberto Trentini, mamma Armanda attacca Giorgia Meloni: «Mio figlio è in prigione da 8 mesi. Tutto tace, anche la nostra presidente del Consiglio» - «Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio». Segnala ilgazzettino.it

Alberto Trentini detenuto da 8 mesi in Venezuela. La madre: "Su di lui Meloni tace" - "Questo silenzio per me e la mia famiglia è insostenibile, il governo si attivi, la Svizzera l'ha fatto e ha liberato il suo compagno di ... Secondo huffingtonpost.it