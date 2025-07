Superman e l’infortunio imbarazzante sul set | la rivelazione di David Corenswet

Roma, 15 luglio 2025 – Con una battuta potremmo dire che anche Superman ha un punto debole e non è la kryptonite. Anzi, è molto più ‘umano’. Il nuovo attore che interpreta il supereroe ha svelato di aver subito un infortunio imbarazzante durante le riprese del film. L’imbarazzante infortunio sul set. Ma procediamo con ordine. Il nuovo Superman vola alto al box office, ma sul set non tutto è andato liscio. David Corenswet, il volto fresco del supereroe con il mantello, ha raccontato di aver subito un infortunio tanto doloroso quanto imbarazzante durante le riprese. Nel corso del format ‘Lie Detector Test’ di Vanity Fair, in cui lui e Nicholas Hoult (alias Lex Luthor) si sono interrogati a vicenda con un poligrafo collegato, Hoult ha chiesto all’amico qual è stato il livido più assurdo che si è procurato sul set. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

