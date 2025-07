Tommaso Labate ‘prende il posto’ di Mario Giordano il mercoledì sera su Rete4 E viene cancellato ‘Mattino 4’ | tutti i cambiamenti in palinsesto

Nuovi arrivi su Rete 4, nuove collocazioni. Nel prime time troverà spazio “ RealPolitik “, il talk show condotto da Tommaso Labate: “È un notista del Corriere della Sera, un giornalista che a me piace moltissimo, lo trovo bravo”, ha annunciato così il suo arrivo in squadra Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Il programma è stato collocato al mercoledì “costringendo” all’ennesimo spostamento “ Fuori dal coro ” di Mario Giordano. Dopo due edizioni nel terzo giorno della settimana, il talk si sposterà alla domenica sera: “Fuori dal Coro non andrà più in onda di mercoledì, ma non è stata affatto cancellata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

