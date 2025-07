Conceicao Juventus Gazzetta giocatore decisivo | la sua ultima mossa vale la fumata bianca Cosa è successo in queste ore

Conceicao Juventus (Gazzetta dello Sport), giocatore decisivo: la sua ultima mossa vale la fumata bianca. Cosa è successo in queste ore. Il riscatto di Francisco Conceição  è ormai realtà , e gran parte del merito va proprio al diretto interessato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno portoghese classe 2002 è stato determinante per la buona riuscita dell’affare, accettando di rinunciare al 20% del proprio cartellino  per favorire l’accordo tra Juventus  e Porto. La clausola originaria prevedeva infatti un pagamento di 30 milioni di euro, ma grazie alla volontà del giocatore, l’operazione si è chiusa sulla base di 25 milioni di euro più bonus, pagabili in quattro anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus (Gazzetta), giocatore decisivo: la sua ultima mossa vale la fumata bianca. Cosa è successo in queste ore

In questa notizia si parla di: juventus - gazzetta - giocatore - decisivo

Milik rinnova (a sorpresa) con la Juventus, anche se è fuori dal progetto tecnico (Gazzetta) - Arek Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2027. La notizia arriva – a sorpresa, considerata la travagliata esperienza del polacco in bianconero – da La Gazzetta dello Sport.

Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ». Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ».

Gazzetta - Juventus, Kalulu sarà multato come Yildiz - Pierre Kalulu sarà multato dalla Juventus per l`espulsione rimediata sabato contro la Lazio, così come avvenne per Kenan Yildiz, espulso due.

Prosegue la storia d’amore tra la Juventus e Kenan Yildiz Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse turco è a un passo dal rinnovo con scadenza nel 2030. L’incontro decisivo è previsto la prossima settimana Rifiutati i corteggiamenti dei top Vai su Facebook

A Venezia succede di tutto, poi il rigore di Locatelli salva la Champions della Juve; Juve, il City prepara l'affondo decisivo per Cambiaso: pronto il rilancio da circa 70 milioni; Non lo conosceva nessuno, ora segna e Motta apprezza: così Mbangula si è preso la Juve.

Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani - Il portoghese ha accettato di rinunciare a dei soldi: Chico aveva infatti diritto al 20% della cifra corrisposta ai Dragoes. Riporta gazzetta.it

Conceicao resta alla Juve: è fatta! Il gesto di Chico per lo sconto decisivo - Giorni intensi in casa Juventus, con la dirigenza al lavoro per perfezionare l'acquisto di Francisco Conceição, che dopo la fine del Mondiale per Club è tornato al Porto. Secondo informazione.it