Choc nel salernitano uomo accoltella la moglie mentre dorme e poi tenta il suicidio

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, in un’abitazione situata nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 40 anni – secondo una prima ricostruzione – avrebbe colpito con 7 coltellate la moglie di 35 anni mentre dormiva. Poi avrebbe cercato di togliersi la vita con un taglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

