Dopo sei anni d’amore e due figlie Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti con rito civile in attesa delle nozze in chiesa del 29 settembre

A ndreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati. La coppia di ballerini, diventata famosa grazie ad Amici, si è unita con un rito civile in attesa delle nozze ufficiali in chiesa previste per il 29 settembre. Un primo e dolcissimo “sì” arrivato dopo sei anni di relazione e la nascita nel 2024 delle loro due figlie, le gemelline Ginevra e Penelope. L’unione non è stata una sorpresa. Dopo la proposta di matrimonio in diretta Tv di Andreas durante una puntata di La Talpa, la coppia è tornata piĂą volte a parlare di nozze a Verissimo. Con voce emozionata e occhi complici, i due hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro sogno di diventare marito e moglie e dare inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo sei anni d’amore e due figlie, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti con rito civile in attesa delle nozze in chiesa del 29 settembre

