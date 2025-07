Morto investito dal treno in stazione a Novate Milanese circolazione sospesa tra Milano e Saronno

Un uomo è morto investito dal treno in stazione a Novate Milanese,  treni bloccati per Saronno e Milano. Circolazione dei treni sospesa tra Milano e Saronno per investimento persona nei pressi della stazione di Novate Milanese. Treni, circolazione sospesa tra Milano e Saronno per investimento a Novate Milanese L’allarme è scattato poco dopo le 10,10 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Morto investito dal treno in stazione a Novate Milanese, circolazione sospesa tra Milano e Saronno

