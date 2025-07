Google unifica Android e ChromeOS | la risposta all’ecosistema apple

In una mossa destinata a ridefinire l’esperienza digitale, Google ha confermato ufficialmente di lavorare all’unificazione di Android e ChromeOS. L’annuncio arriva da Sameer Samat, presidente della divisione Android, durante un’intervista a TechRadar, ribadita in un post su X (ex Twitter). L’obiettivo? Creare un’integrazione fluida tra dispositivi, sull’esempio del noto ecosistema Apple che collega senza intoppi iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch. Android 16: rivoluzione in notifiche, sicurezza e produttivitĂ per dispositivi mobili. Android e ChromeOS: la scelta di Google. Samat ha sottolineato come l’unione delle due piattaforme consentirĂ di “ raggiungere nuovi livelli di prestazioni, iterare piĂą velocemente e far funzionare meglio laptop e telefono “. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Google unifica Android e ChromeOS: la risposta all’ecosistema apple

In questa notizia si parla di: android - google - chromeos - ecosistema

Google cambia il look di Android, tutte le novità - (Adnkronos) – Google ha annunciato in modo formale un’importante evoluzione del design di Android, introducendo il nuovo linguaggio visivo denominato Material You Expressive.

Disponibile Android Auto 14.4 Beta, prepara il terreno alle novità del Google I/0 2025 - Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 14.4 beta di Android Auto. Scopriamo insieme quali novità porta con sé L'articolo Disponibile Android Auto 14.

Google Gemini sarà ovunque: in arrivo su Android Auto, TV, smartwatch e non solo - Google è pronta a diffondere Gemini oltre i confini degli smartphone. Nel 2025 arriverà su Android Auto, Google TV, Smartwatch, cuffie, visori e occhiali.

Google ChromeOS e Android diventeranno presto un'unica cosa; Google unifica Chrome OS e Android: in arrivo una piattaforma unica; Google conferma: Android e ChromeOS saranno unificati in un’unica piattaforma.

Google unirà Android e ChromeOS per sfidare iPad - Un’unione tra Android e ChromeOS potrebbe semplificare lo sviluppo di nuove funzionalità e migliorare l’esperienza utente su dispositivi ibridi, come tablet e laptop, dove Google ha sempre faticato a ... Lo riporta macitynet.it

Google si è stufata di tenerli separati: Android e ChromeOS diventeranno una cosa sola - Android e ChromeOS stanno per fondersi in un’unica piattaforma pensata per funzionare in modo fluido su tutti i dispositivi. Riporta xiaomitoday.it