Perché lo hai fatto? Air India spunta l’audio choc in cabina | cosa è successo tra i piloti

Una nuova inquietante ipotesi si aggiunge al già tragico scenario del disastro aereo che il 12 giugno ha visto precipitare un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, causando la morte di 260 persone. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, all’interno della cabina di pilotaggio ci sarebbe stata un’accesa discussione tra i due piloti proprio nei momenti immediatamente precedenti alla caduta del velivolo. Un dettaglio, questo, che potrebbe cambiare drasticamente la comprensione delle cause dell’incidente e che getta nuove ombre sulle ultime azioni compiute a bordo. Sulla base dei contenuti della scatola nera, le cui registrazioni audio sarebbero state ascoltate da fonti occidentali rimaste anonime ma in contatto con le autorità indiane, pare che in cabina ci sia stato un vero e proprio confronto drammatico tra i due uomini ai comandi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tre settimane dopo lo schianto del Boeing 787 di Air India il team investigativo — guidato dalle autorità locali — ha spostato la sua attenzione dall'aereo e dai suoi motori alle vite dei piloti e ai loro ultimi giorni. E lo ha fatto un po' malvolentieri, confermano al C

Disastro aereo in India, nessun problema tecnico al Boeing: «Qualcuno ha spento da dentro i motori». I due piloti esperti e l'ipotesi di una terza persona in cabina

