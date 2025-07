Picchiati per occupare la casa | Vissuti attimi di terrore

È l'incubo di ognuno. Trovare sconosciuti in casa propria, essere picchiati, rischiare perdere ciò che è più prezioso: un tetto sulla testa. È accaduto alla famiglia di Domenico Lo Presto, volto noto dell'Unione inquilini di Napoli, la cui famiglia è stata aggredita lo scorso weekend da un gruppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: picchiati - casa - occupare - vissuti

“Serratura segata col flex e picchiati a sprangate per occupare la casa popolare” - La denuncia di Domenico Lopresto, segretario dell'Unione Inquilini di Napoli: "Assaliti in casa e picchiati a sprangate per occupare l'alloggio popolare" Continua a leggere

Picchiati per occupare la casa: "Vissuti attimi di terrore" - Il racconto di Domenico Lo Presto, Unione inquilini di Napoli, dopo che la sua famiglia è stata aggredita da ignori per impossessarsi di un abitazione popolare ... napolitoday.it scrive

Segretario Unione Inquilini,'picchiati per occupare nostra casa' - Domenico Lopresto, segretario dell'Unione inquilini di Napoli, parla di un'aggressione subìta, insieme ai suoi familiari, e del tentativo di occupazione della sua abitazione, in via del Gran Paradiso ... Da ansa.it