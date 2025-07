Noi di Centro | Un Assessorato alle Aree Interne per rilanciare la Campania

Il presidente provinciale di Noi di Centro lancia la proposta per la prossima consiliatura: “Riequilibrare il territorio e garantire servizi essenziali nelle zone marginalizzate”. “ Riteniamo che la creazione di un Assessorato alle Aree Interne della Campania rappresenti un tema fondamentale per il futuro della nostra regione. Il riequilibrio territoriale è, infatti, un obiettivo strategico imprescindibile per contrastare il declino demografico e la crescente marginalizzazione di queste zone. L’obiettivo della prossima consiliatura dovrĂ essere, dunque, quello di creare nuove possibilitĂ di reddito e soprattutto di assicurare agli abitanti delle aree interne l’accessibilitĂ ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it