Sicilia approvata la norma attuativa dello Statuto | via Libera alla fiscalità di sviluppo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una svolta storica per l’autonomia fiscale della Sicilia. Dopo quasi ottant’anni dall’adozione dello Statuto siciliano, il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma di attuazione in materia finanziaria, segnando un importante riconoscimento dell’autonomia della Regione Siciliana. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Finalmente possiamo applicare una fiscalità di sviluppo, intervenendo sulle aliquote fiscali di nostra competenza fino ad azzerarle, per attrarre investimenti e sostenere imprese e cittadini». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, approvata la norma attuativa dello Statuto: via Libera alla fiscalità di sviluppo

