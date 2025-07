Revenge Dressing 2.0 | come la moda del dolore si è fatta lusso

Life&People.it C’è stato un tempo in cui bastava un abito nero, corto e aderente a scrivere la storia. Era il 1994, e Lady Diana scelse di indossare quello che sarebbe diventato il “ revenge dress ” per eccellenza: un messaggio silenzioso ma clamoroso, in risposta al tradimento del Principe Carlo. Da allora, il concetto di revenge dressing ha attraversato la moda come un sussurro tagliente, pronto a esplodere nei momenti di crisi. Oggi, però, quel sussurro è diventato un’estetica: il dolore si sublima in stile, la rabbia si fa couture, il trauma si trasforma in narrazione visiva. Benvenuti nell’era del Revenge Dressing 2. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it