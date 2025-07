Falsi sinistri condannati per truffe alle assicurazioni | assolti i medici del pronto soccorso di Foggia

Il Tribunale di Milano ha assolto tre medici del Pronto Soccorso di Foggia accusati di aver concorso a una serie di truffe nei confronti di un'assicurazione. Invece, sono stati condannati i soggetti che hanno ideato le truffe (falsi sinistri soprattutto stradali) e percepito i risarcimenti dalla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: truffe - falsi - sinistri - condannati

Falsi atti giudiziari e truffe ai clienti: avvocato di Nola agli arresti domiciliari - Avvocato del Foro di Nola ai domiciliari: 27 capi d’imputazione per truffa, infedele patrocinio e falso.

Falsi sms a nome dei Centri per l’Impiego: la Regione Campania avverte da possibili truffe - La Regione Campania avverte per possibili truffe attraverso sms che vengono inviati fingendosi Centro per l'Impiego: "Non rispondete e denunciate" Continua a leggere

Truffe online, Inps avverte gli utenti: “attenzione a e-mail e sms falsi” - L’Istituto ha lanciato una massiccia campagna e-mail per mettere in guardia contro l’aumento di phishing e smishing

Sarebbe stato ucciso nel corso di una lite scoppiata tra bande di giovani truffatori per la spartizione dei proventi delle truffe agli anziani. Stefano Margarita, 26 anni di #Secondigliano, è stato colpito mortalmente con un fendente a San Marco Evangelista durant Vai su Facebook

L’ennesima truffa dei garage: quasi 100 incidenti falsi; Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali con vittime vere: chieste altre 7 condanne; Truffe alle assicurazioni dei Casalesi, condanna con lo sconto in Appello.

Maxi truffe tramite falsi sinistri, due condanne - Processo con il rito abbreviato e pene sospese con la condizionale a un ex gerente di una carrozzeria e a un ex agente assicurativo. Lo riporta laregione.ch

Avellino, falsi incidenti con lesioni: richiesta di giudizio per 58 persone - Avrebbero attestato e certificato la sussistenza di lesioni derivanti da incidenti stradali falsi e simulati. Riporta ilmattino.it