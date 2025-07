Le guerre che fanno ammalare | dal Vietnam a Gaza il lato invisibile dei conflitti armati

Le guerre non sono soltanto eventi geopolitici devastanti: spesso si configurano come silenziosi amplificatori di epidemie che favoriscono la diffusione di parassiti e malattie parassitarie. La storia ci insegna che in molti conflitti le malattie hanno causato più vittime delle armi, colpendo soldati e cittadini già provati da fame, malnutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie. Durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, il tifo petecchiale trasmesso dai pidocchi provocò migliaia di contagi e decessi tra le truppe e le popolazioni civili, in particolare tra i prigionieri e i soldati nelle trincee dove le condizioni di vita e quelle igieniche erano estremamente precarie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

