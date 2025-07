Bisseck Inter la sirene della Premier League sul tedesco | ecco perché i nerazzurri starebbero valutando una sua cessione!

Il punto. Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, continua ad essere l’obiettivo numero uno per il reparto arretrato del mercato Inter, come confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato. Il classe 2006 è ben conosciuto da Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, che ha messo il talento del Parma in cima alla lista per il rinforzo della difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe considerare l’acquisto di Leoni come un investimento per il futuro, con l’obiettivo di garantirsi un titolare per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, la sirene della Premier League sul tedesco: ecco perchĂ© i nerazzurri starebbero valutando una sua cessione!

Inter, sirene straniere per Frattesi - Inter, si ripresentano chiamate dall’estero per Davide Frattesi. Per il centrocampista ex Sassuolo, infatti, sono giunte due offerte importanti da due club europei.

Calciomercato Inter LIVE: NovitĂ su Frattesi, aumenta la concorrenza per Bonny, sirene arabe per Simone Inzaghi! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inzaghi, sirene saudite per il tecnico dell’Inter: l’offerta monstre dell’Al-Hilal per strappare il sì - Inter, l’Al-Hilal ha messo nel mirino il tecnico Simone Inzaghi: maxi offerta per strappare il sì del tecnico, ecco l’obiettivo dei sauditi Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal ha messo gli occhi su Simone Inzaghi e avrebbe già presentato un’offerta faraonica per strapparlo all’Inter.

Il cambio di rotta dell'#Inter su #Bisseck Nonostante le sirene dalla #PremierLeague, adesso i nerazzurri puntano a trattenerlo!

? #Calciomercato #Milan, sirene #inglesi per Dusan #Vlahovic! Il bomber serbo è finito nel mirino di un top club di #PremierLeague Il Diavolo osserva, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita… #ACMilan #Vlahovic #transfers #Rossoneri

Juventus, Yildiz è già negli USA: sirene dalla Premier, la contromossa di Comolli; Inzaghi non cede alle sirene saudite, pronto il rinnovo con l’Inter: c’è una data per la firma; Big d’Inghilterra su Dimarco ma l’Inter e Federico dicono no. “Anzi, a breve…”.

Inter, su Bisseck c’è mezza Premier League: Ausilio apre alla cessione - Sono diverse le sirene in Premier League per Yann Bisseck: la cessione del difensore tedesco non è affatto da escludere. Si legge su spaziointer.it

Inter, Taremi sul piede di partenza: piace a Besiktas e Premier League. Arriva Dodò se parte Dumfries - Via Correa (Botafogo) e Arnautovic (il Rapid Vienna si è defilato), dentro Bonny (acquistato dal Parma) e Pio Esposito (rientrato dal prestito ... Secondo msn.com