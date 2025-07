Allagamenti a Focene acqua nelle case | Un incubo ogni volta che piove

Fiumicino, 15 luglio 2025 – Un incubo che sembra non finire e che coinvolge sempre piĂą abitazioni. da sempre. Il violento nubifragio di domenica ha provocato i (purtroppo soliti) disagi a Focene con le strade allagate ( leggi qui ). Ma a preoccupare e l’acqua che è entrata in molte abitazioni. E i residenti continuano a convivere con la costante paura di rimanere prigionieri in casa. “Ormai provo angoscia ogni volta che piove “, segnala una residente stanca delle annose criticitĂ che la localitĂ deve affrontare. “Si intasano i tombini. Non posso piĂą uscire – prosegue – perchĂ© non so se le strade saranno praticabili o meno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it