Edoardo Bove tra Roma Fiorentina ed estero | la probabile fine di un lungo calvario

1 dicembre 2024, Fiorentina-Inter, Stadio Artemio Franchi. Passano 17 minuti e il mondo si ferma. Edoardo Bove si accascia a terra, il cuore smette di battere. Subito i soccorsi entrano in campo, si teme il peggio. Lo stadio è ammutolito. I tifosi viola trattengono il fiato. Hanno giĂ vissuto il dramma della perdita di Davide Astori, avvenuta in circostanze simili. Comincia una corsa diversa per Bove, non sul prato verde, ma per la vita. Trasportato d’urgenza in ospedale, viene salvato dai medici. Fortunatamente, l’arresto cardiaco non ha provocato danni agli organi. Qualche giorno dopo, a Edoardo Bove viene impiantato un defibrillatore sottocutaneo, per garantirgli la massima sicurezza in futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Edoardo Bove tra Roma, Fiorentina ed estero: la probabile fine di un lungo calvario

In questa notizia si parla di: edoardo - bove - fiorentina - roma

L’abbraccio dell’Olimpico a Edoardo Bove: quando il calcio si unisce sono brividi forti - Roma, 5 maggio 2025 – Quel “magone” che senti dentro, quelle lacrime che non riesci a frenare, quella commozione stampata sul viso che ci ha fatto stare con il fiato sospeso e non è stato facile nemmeno per noi trattenere l’emozione.

Roma-Fiorentina: giro di campo, con lacrime, per Edoardo Bove - Roma, 4 maggio 2025 – Dopo partita commovente di Roma-Fiorentina, nel segno di Edoardo Bove. Il giovane giocatore della Fiorentina, che ha dovuto interrompere l’attività dopo il malore in campo del 1° dicembre in Fiorentina-Inter, è legatissimo e grato al club viola per tutto il sostegno avuto.

Bove: “Roma il posto dove sono diventato Edoardo, tornare? Non so cosa accadrà ” - Sguardo al futuro per la Roma, dopo la conclusione di una stagione travagliata ma comunque conclusa con la conferma di un piazzamento europeo.

«Dal 1 luglio Bove tornerà ad essere un calciatore della Roma visto che per ovvie ragioni contrattualmente non è scattato l'obbligo di riscatto con la Fiorentina. » Edoardo Bove è vicino a rientrare in campo dopo il lungo stop dovuto ai problemi cardiaci che lo Vai su Facebook

La #Fiorentina ha salutato tutti i giocatori non riscattati tranne #Bove: i viola sperano ancora di riaverlo Vai su X

Gli applausi e i cori dei tifosi della Roma per Edoardo Bove al termine di Roma-Fiorentina; Edoardo Bove dopo il malore può tornare in campo; Edoardo Bove, possibile ritorno in campo: oggi gli esami.

Bove in attesa di buone notizie: la Roma gli rimane vicina, cosa può succedere - Il giocatore è stato sottoposto a molti test cardiaci, che hanno escluso ogni patologia. Scrive corrieredellosport.it

Pagina 2 | Bove in attesa di buone notizie: la Roma gli rimane vicina, cosa può succedere - Il giocatore è stato sottoposto a molti test cardiaci, che hanno escluso ogni patologia. Come scrive corrieredellosport.it