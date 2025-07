Santiago il figlio di Belén e Stefano cambia look Le foto

Gli ultimi post che Belén Rodriguez aveva dedicato ai figli riguardavano più che altro la secondogenita Luna Marì, nata dall'amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Ieri - 14 luglio - ha invece pubblicato un post con Santiago protagonista. Santiago cresce a vista d'occhio Si. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: santiago - belén - figlio - stefano

Belén mostra la camera di Santiago De Martino: chitarra accanto al letto e poster iconici alle pareti - Belén Rodriguez ha mostrato per la prima volta la camera del figlio Santiago De Martino. Tra poster iconici alle pareti e una chitarra accanto al letto, il ragazzino ha dato prova di essere appassionatissimo di musica.

Belen mostra la cameretta di Santiago: una stanza che racchiude la passione per la musica - È passato più di un anno da quando Belen ha deciso di acquistare e di trasferirsi in un nuovo appartamento dopo la fine (di nuovo) della sua storia con Stefano De Martino.

Com’è fatta la barca di Stefano De Martino: si chiama Santiago come il figlio avuto da Belén - Stefano De Martino si sta godendo qualche giorno di relax in mare, sulla sua imbarcazione: si chiama Santiago, come il figlio avuto da Belén.

Stefano De Martino possiede un'imbarcazione che porta il nome del figlio Santiago, avuto quando era sposato con Belén Rodriguez. Ora il conduttore è in vacanza con un gruppo di amici: li ha portati proprio a bordo della sua imbarcazione, che continua a es Vai su Facebook

Santiago, il figlio di Belen e Stefano, è sempre più rock: ora ha anche l'orecchino (e somiglia al papà); Stefano De Martino: «Sono un ragazzo fortunato, e lo riconosco. Con Belén ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Farò un altro figlio quando Santiago avrà 18 anni; Stefano De Martino ha un appuntamento fisso ogni settimana… quello con il figlio Santiago.