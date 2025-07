Ha riaperto oggi l’ufficio postale di Foiano della Chiana

Arezzo, 15 luglio 2025 – Poste italiane informa che ha riaperto oggi martedì 15 luglio, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Foiano della Chiana - Foiano d ella Chiana ( Arezzo ). Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ha riaperto oggi l’ufficio postale di Foiano della Chiana

Elio Germano, Teho Teardo, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè, ecco i primi nomi dell'estate 2025 di Foiano della Chiana - Arezzo, 7 maggio 2025 –  Elio Germano, Teho Teardo, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè Ecco i primi nomi dell'estate 2025 di Foiano della Chiana Da giovedì 8 maggio il via alle prevendite, Jacopo Franci sindaco di Foiano: "sarà un cartellone entusiasmante" Foiano della Chiana svela i primi, straordinari appuntamenti dell'estate 2025 e lo fa con un autentico "poker" d'assi": Elio Germano, Teho Teardo, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè.

25 aprile: a Foiano della Chiana celebrazioni nel segno della memoria, libertĂ e rispetto - Il Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con Anpi, Auser, Unicoop Firenze, Pubblica Assistenza e Avis, si prepara a celebrare le giornate del 25 e 26 aprile con un ricco programma di eventi incentrato sulla memoria storica, la libertĂ e la solidarietĂ civile.

Come cambia il traffico a Foiano della Chiana - La carovana rosa e il gruppo di ciclisti faranno il loro ingresso a Foiano Della Chiana arrivando da Cortona (Sp 28) e l’ingresso nel territorio Comunale avverrà da Località Oppiello.

