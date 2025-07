Certificazioni Fimi | dischi di platino per Cesare Cremonini Salmo Sfera Ebbasta e Shiva

In questa settimana (4-10 luglio) le certificazioni redatte da Fimi e Gfk. premiano con i dischi di platino artisti nostrani che hanno dominato le classifiche e sono tra i protagonisti dell'estate live come Cesare Cremonini e Lazza. Gemitaiz e MadMan conquistano il doppio platino con Scatola Nera, secondo lavoro in studio del duo. Il joint album pubblicato nel 2019 cinque anni dopo il loro Kepler, ha raggiunto la vetta della Classifica Fimi. La tracklist da dodici tracce presenta tantissimi ospiti da Giorgia (che presta la sua voce nella titletrack) a Mahmood ( Karate ), Thasup (in Fuori E Dentro, brano che apre l'album), Guè e Marracash ( Fiori ).

