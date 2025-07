Ancona Women grande partecipazione e successo per gli Open Days che proseguiranno per tutto il mese

ANCONA – Proseguono all’insegna di entusiasmo e partecipazione gli Open Day allo Stadio Dorico dell’Ancona Women Respect. Dopo il successo delle prime due date, per i prossimi tre mercoledì lo staff della formazione biancorossa sarĂ ancora sul rettangolo di gioco per accogliere giovani atlete. 🔗 Leggi su Today.it

Calcio Femminile / Ancona Women: “siamo pieni di iniziative e voglia di fare ma occorre chiarezza e fatti” - Parole di Alessio Abram, fondatore nonché pilastro della società femminile che attende risposte e soprattutto un piano concreto dqo vertici del club dorico.

L'Ancona Women under 17 all'assalto della Recanatese: in palio la finale della Coppa Marche-Umbria - ANCONA – Il calcio femminile giovanile sarà protagonista nel pomeriggio di sabato allo stadio “Dorico”.

SAVE THE DATE: MERCOLEDÌ 9 LUGLIO Stadio Dorico – Ancona OPEN DAY ANCONA WOMEN Inizia con noi la stagione sportiva 2025-2026 con una giornata speciale tutta dedicata al calcio femminile! Ospite d’eccezione: Chiara Modesti, Vai su Facebook

Il calcio dei piĂą piccoli protagonista a Porto San Giorgio: entusiasmo, partecipazione e valori al centro del Grassroots Challenge Festival 2025; Trofeo Italiano Beach Rugby, le classifiche delle tre tappe del fine settimana, altro super-successo di pubblico per il Vittoria for Women Tour; Un altro successo e tanta partecipazione all'incontro informativo sulla Formazione nel Settore Giovanile organizzato dalla U.S. Ancona.

La Dieci di Ancona, corsa e solidarietà: successo nel nome di 'Lollo ... - Un successo straordinario in termini di partecipazione ma non solo la “La Dieci di Ancona” in memoria di Lorenzo “Lollo” Farinelli. ilrestodelcarlino.it scrive