Più forte e saggia | ma chi ha fatto piangere JLo? La revenge song ha un solo bersaglio | Ben Affleck

Jennifer Lopez torna a far parlare, ma questa volta non per le coreografie o i look da superstar. Durante le prime tappe europee del suo Up?All?Night Tour, iniziato il 8 luglio a Pontevedra in Spagna, J.Lo ha presentato una ballad inedita che molti definiscono una revenge song in perfetto stile Shakira. Si intitola Wreckage of You (rottami di te o più poeticamente le tue macerie) e, anche se non nomina direttamente Ben Affleck, il messaggio sembra chiarissimo. Il pezzo si presenta come una ballad intimista dove spiccano questi versi:” Thank you for the scars you left on my heart. I’m stronger after the wreckage of you” e “ Now watch me climb out of the wreckage of you”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

