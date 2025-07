L' economia della Cina cresce del 5,2% nel secondo trimestre

L'economia cinese è cresciuta del 5,2% nel secondo trimestre dell'anno, secondo i dati ufficiali, in linea con le previsioni grazie alle forti esportazioni nonostante le pressioni della guerra commerciale: la leadership del Paese asiatico sta combattendo una battaglia su più fronti per sostenere la crescita, una sfida resa più ardua dalla campagna sui dazi del presidente americano Donald Trump. Le vendite al dettaglio cinesi sono aumentate del 4,8% su base annua, al di sotto del 5,3% previsto dagli economisti, mentre la produzione industriale è aumentata del 6,8%, superiore alla stima del 5,6%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'economia della Cina cresce del 5,2% nel secondo trimestre

Banca Centrale: effetti politica monetaria a sostegno economia reale piuttosto evidenti? Il 14 luglio l'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa, durante la quale Zou Lan, Vice Governatore della Banca Centrale Cin

