Prendi una Mercedes-Benz CLA e allungala fino a farla diventare una coupè station wagon. Ed ecco CLA Shooting Brake con EQ Technology, svelata in anteprima al test drive internazionale della “sorella” CLA a Copenhagen. Via la copertura ed ecco apparire le sue forme che ha già un record: è la prima Mercedes-Benz elettrica disponibile in versione station wagon. Stessa eleganza, stessa sportività, stesso profilo dolcemente degradante in modo che i passeggeri della seconda fila abbiano più spazio per la testa rispetto alla versione precedente. Spazio che è l’highlight di questo modello, non soltanto per l’infinito tetto panoramico vetrato, realizzato in un unico pezzo, che si estende senza soluzione di continuità dalla cornice del parabrezza fino al lunotto posteriore e che “apre” letteralmente al cielo, di giorno per proteggere però i passeggeri dai raggi solari ha un rivestimento termoisolante anti-infrarossi e la sera si può commutare, selezionando le luci d’ambiente, in un cielo stellato per rendere l’esperienza di viaggio davvero unica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La prima Shooting Brake elettrica di Mercedes-Benz