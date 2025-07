Sitip vicina ai 100 milioni di euro di fatturato | leader nei tessuti tecnici per industria e abbigliamento

Sitip, azienda leader nella produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, ha segnato per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. L’azienda è impegnata anche sul fronte della sostenibilitĂ ambientale e responsabilitĂ sociale, in uno scenario di mercato complesso. “Investire nelle persone”: 548 dipendenti. L'impresa che ha base in Val Seriana, in provincia di Bergamo, conta oggi 548 dipendenti, di cui l' 85,3% con contratto a tempo indeterminato. I dati confermano anche l'attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, con zero infortuni gravi registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sitip, vicina ai 100 milioni di euro di fatturato: leader nei tessuti tecnici per industria e abbigliamento

